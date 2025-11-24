Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, belgesel için Londra’da

Mardin’de yaşayan ve 2 metre 51 santimetre boyuyla “dünyanın en uzun adamı” unvanına sahip Sultan Kösen, hayatının anlatılacağı belgesel çekimleri için 25 Kasım’da İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidecek.

GUINESS REKORLARI VE ULUSLARARASI İLGİ

Derik ilçesi kırsal Dede Mahallesi’nde doğan Kösen, 2009 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek boy, el ve ayak ölçüleriyle dikkat çekti. 16 yıldır rekorunu koruyan dev adam, bugüne kadar 136 ülkeye 500’den fazla ziyaret gerçekleştirdi. Gittiği her ülkede yoğun ilgi gören Kösen, Londra’da bir hafta boyunca uluslararası bir yapım şirketi tarafından hayatını anlatan belgeselin çekimlerine katılacak.

REKORUNU TESCİL ETTİRECEK VE İMZA GÜNÜ DÜZENLENECEK

Kösen, Londra’da Guinness Dünya Rekorları Ofisi’ni ziyaret ederek boyunu yeniden ölçtürecek ve rekorunu tescil ettirecek. Ardından, kentin simge yerlerinde Guinness Rekorlar Kitabı’nın imza günü etkinliğine katılacak.

"YAŞAYAN EN UZUN İNSAN OLMAK GURUR VERİCİ"

Kösen, 16 yıldır rekorunu korumanın mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:

Ellerim dünyanın en büyük elleri, ayaklarım 61 numara, dünyanın en büyük ayakları. Bu rekoru korumak çok güzel bir duygu, gurur verici. Ülkemizi dünyada temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

BELGESELDE HAYATI VE TÜRKİYE TANITILACAK

Kösen, belgesel çekimleri sırasında hayatına dair tüm detayların izleyicilerle paylaşılacağını ifade ederek, ülkesini tanıtmaktan gurur duyduğunu belirtti:

“Dünya zaten beni tanıyor, belgesel sayesinde artık herkes hayatımı öğrenmiş olacak. Türkiye’mizi, kültürümüzü dünyaya taşıyoruz.”

MENAJERİ: "DÜNYANIN HER YERİNDEN DAVETLER ALIYOR"

Kösen’in menajeri ve tercümanı Mehmet Veysi Bora, Kösen’in Guinness Rekorlar Kitabı’nın 2026 baskısında yer alacağını ve dünyanın dört bir yanından çeşitli davetler aldığını söyledi. Londra’daki programda belgesel çekimleri, şehir turu ve imza gününün yanı sıra sağlık taramaları ve akademik çalışmaların da yapılacağını açıkladı.

Bora, Kösen’in insanlarda yarattığı farkındalığa dikkat çekerek, “İlgi dünyanın her yerinde tartışmasız. Ünlüler bile Kösen ile fotoğraf çekilmek için izin almak zorunda kalıyor. Bu durum, onun insanlar arasında ne kadar özel bir figür olduğunu gösteriyor” dedi.