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İHA

Tacikistan uyruklu Şahrier Azizov, tek tekerli bisikletiyle dünya turuna çıktı.

Birçok ülkeyi gezen gezgin, Türkiye'ye ulaştı.

Burada Karadeniz'in güzeliklerini keşfeden Azizov, Artvin'de mola verdi.

EVİNDE AĞIRLADI

Hopa ilçesinde yaşayan Sefa Aydın, tek tekerlekli bisikletiyle dünya turuna çıkan Şahrier Azizov'u yolda gördü ve onu evinde misafir etti.

Aydın, onu evine davet ederek ona sıcak bir yemek ve kahvaltı hazırladı.

O ANLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ayrıca, rahatça dinlenebilmesi için ona yatak sağladı ve çamaşırlarını yıkayabilmesi için banyoyu gösterdi.

Sefa Aydın, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu içten misafirperverlik, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.