Duyan bahçesine koşuyor: Bir şişesi tüm sorunu kökten çözüyor…

Geleneksel tarım ilaçlarının hem toprağa hem de sağlığımıza verdiği zararlar tartışılırken, çözüm yine doğanın kendi basitliğinden geldi.

Bahçe sahiplerinin son dönemde en büyük yardımcısı, ağaç dallarından sarkan ve içinde su ile sirke karışımı bulunan plastik şişeler oldu.

Pahalı ve zehirli kimyasallar yerine, eldeki imkanlarla hazırlanan bu sirkeli su şişeleri, o sorunu kökünden çözüyor.

BAHÇEDE BÖCEK VE KARINCA BIRAKMIYOR

Plastik şişeleri suyla doldurun ve üzerine sirke ekleyin. İdeal karışım için 3 ölçek su, 1 ölçek sirke kullanın. Hazırladığınız şişeleri bahçenize asın.

Şişelerin içine doldurulan sirkeli suyun yaydığı koku böcekleri uzaklaştırırken, suyun şişe içindeki yansıması da böcekler üzerinde caydırıcı bir görsel etki yaratıyor.

Böylece bitkileriniz, herhangi bir zehirli maddeye maruz kalmadan doğal bir koruma kalkanına sahip oluyor.