Duyan bahçesine koşuyor: Bir şişesi tüm sorunu kökten çözüyor…

- Bahçe sahipleri ve bitki yetiştirenler, kimyasallara ihtiyaç duymadan sirke ve su karışımıyla bitkilerini koruma yöntemini öğrendi.
- Sirke ve su karışımını plastik şişelere koyarak bahçeye asmak, böcekleri uzak tutuyor ve bitkilerin doğal yolla korunmasını sağlıyor.
- Bu yöntem, hem ekonomik hem de sağlığa zarar vermeyen bir alternatif sunuyor.
Geleneksel tarım ilaçlarının hem toprağa hem de sağlığımıza verdiği zararlar tartışılırken, çözüm yine doğanın kendi basitliğinden geldi.
Bahçe sahiplerinin son dönemde en büyük yardımcısı, ağaç dallarından sarkan ve içinde su ile sirke karışımı bulunan plastik şişeler oldu.
Pahalı ve zehirli kimyasallar yerine, eldeki imkanlarla hazırlanan bu sirkeli su şişeleri, o sorunu kökünden çözüyor.
BAHÇEDE BÖCEK VE KARINCA BIRAKMIYOR
Plastik şişeleri suyla doldurun ve üzerine sirke ekleyin. İdeal karışım için 3 ölçek su, 1 ölçek sirke kullanın. Hazırladığınız şişeleri bahçenize asın.
Şişelerin içine doldurulan sirkeli suyun yaydığı koku böcekleri uzaklaştırırken, suyun şişe içindeki yansıması da böcekler üzerinde caydırıcı bir görsel etki yaratıyor.
Böylece bitkileriniz, herhangi bir zehirli maddeye maruz kalmadan doğal bir koruma kalkanına sahip oluyor.