Düzce'de muhtarın kızak pistini çocuklar beğendi

AA & Ensonhaber

Düzce il merkezine 40, ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta, 800 metre rakımlı Bakacak Köyü, son yağışların ardından bembeyaz bir örtüye büründü. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu köyde, doğanın sunduğu bu güzelliği en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Muhtar Mehmet Çiçek, çocuklar için keyifli bir sürpriz hazırladı.

PATİKA YOLUNU KIZAK PİSTİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Günümüz çocuklarının vaktinin büyük kısmını televizyon, tablet ve telefon başında geçirdiğini gözlemleyen Çiçek, onları ekranlardan uzaklaştıracak bir aktivite sunmaya karar verdi. Traktörüne bağladığı kürekle köy yollarındaki biriken karı temizlerken, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki ormanlık patika yolunu düzleştirerek bir kızak pisti oluşturdu. Güvenliği artırmak adına yolun kenarlarına kar setleri yapan Çiçek’in hazırladığı bu doğal pist, kısa sürede köyün çocukları ve aileleri için buluşma noktası haline geldi.

"ÇOCUKLARIMIZ DA KIŞIN TADINI ÇIKARSIN"

Çocukluk yıllarında kış aylarını karda oyunlar oynayarak geçirdiğini anlatan Çiçek, günümüz çocuklarının dijital dünyaya bağımlı hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

Eskiden çocuklar olarak kış aylarında dışarıda saatlerce oynardık. Şimdi ise telefon, tablet ve televizyonun başından ayrılmıyorlar. Kendi çocuklarımı bile internetten koparmakta zorlanıyorum. Köydeki çocukları da harekete geçirmek, onları biraz olsun teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için böyle bir fikir geliştirdim. Eğlensinler, sosyalleşsinler istedim.

Köyde yaşayan ailelerin çoğunun şehir dışındaki kayak merkezlerine gitme imkânı olmadığını vurgulayan Çiçek, çocukların burada gönüllerince eğlenmesinin kendisini de mutlu ettiğini belirtti. Üstelik sadece çocuklar değil, zaman zaman büyükler de piste çıkarak çocukluklarına dönmenin keyfini yaşıyor.

"BURADA GEÇİRDİĞİM VAKİT DAHA DEĞERLİ"

Pisti annesiyle birlikte ziyaret eden 6 yaşındaki Ömer Ayaz, büyük bir heyecanla deneyimlerini anlattı:

Poşetin önünü kaldırıyorum, sonra geriye doğru yatıp ayaklarımı havaya kaldırarak kayıyorum. Çok zevkli.

Eskiden vaktinin çoğunu evde telefon oyunları oynayarak geçirdiğini söyleyen 11 yaşındaki Asel Akdeniz ise artık karın tadını çıkarmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi:

Telefon başında çok vakit geçirince gözlerim kararıyordu. Ama burada arkadaşlarımla kaymak çok daha eğlenceli.

17 yaşındaki Yusuf Aygün ise pistin köydeki yaşamına yeni bir soluk getirdiğini söyledi:

Eskiden zamanımın büyük kısmı teknolojik aletlerle geçiyordu. Ama artık vaktimi burada, doğanın içinde, arkadaşlarımla kayarak değerlendiriyorum. Muhtarımız gerçekten harika bir fikir düşündü.

Bakacak köyünde kışın soğuk günleri, artık teknoloji yerine eğlenceli anılarla ısınıyor.