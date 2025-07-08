Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri düştü

Yaz aylarında nehirlerde suyun çekilmesi beklenen bir olayken, küresel ısınma nehirlerin debileri için giderek daha büyük tehlike oluşturmaya başladı.

Sulama, yaz kuraklığı ve buharlaşmaya bağlı olarak nehirlerin debilerindeki düşüş devam ediyor.

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

MERİÇ

Meriç Nehri'nde suyun azlığı nedeniyle nehirlerde kum adacıkları oluştu.

DSİ'nin son ölçümlerine göre Meriç'in debisi 50 metreküp/saniyeden 29 metreküp/saniyeye düştü.

TUNCA

Geçen yılın aynı döneminde Tunca'da 4 metreküp/saniye seviyelerinde ölçülmüştü. Tunca'nın debisi şimdi 2 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Özellikle Tunca Nehri'nin Tunca Köprüsü civarında nehir tabanındaki balçık görülür hal aldı.

17-18 TEMMUZ'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre 17 ve 18 Temmuz’da kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor.

AYIN ORTALAMASI 36 DERECE OLACAK

Kısa süreli yağışlar dışında ay boyunca sıcaklıkların ortalama 36 derecede seyretmesi bekleniyor.

DEBİLERİN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bu nedenle ileriki günlerde yağışlı günün ve yağış miktarının az olması, yüksek sıcaklıkların etkisi sebebiyle debinin daha da düşeceği tahmin ediliyor.