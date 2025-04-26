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İHA

Elazığ'da yaşayan 71 yaşındaki Suat Dal, geçtiğimiz günlerde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine kayıp olarak aranmaya başlayan yaşlı adam, 41 saat sonra Sugözü Mahallesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

BİR PARÇA EKMEKLE HAYATTA KALDI

Korkmuş ve bitkin halde bulunan Dal'ın, yanındaki bir parça ekmeği yiyerek hayatta kaldığı anlaşıldı.

"ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM"

Yaşlı adamın bitkin halde bulunmasına rağmen, ambulansa bindirilirken gösterdiği zarafet yürekleri ısıttı.

"Çizmelerimi çıkarayım" diyerek ambulansı kirletmemek için çizmeleriyle binmek istemeyen Suat Amca, hem sağlık ekiplerini hem de vatandaşları duygulandırdı.

HAYATINDAN DRAM ÇIKTI

Suat amcanın kaybolmasının ardından ortaya çıkan yaşam şartları, herkesi derinden üzdü.

Sugözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, Suat Dal’ın ağabeyi Ferit Dal ile birlikte harabe bir evde yaşama tutunmaya çalıştığını söyledi.

"HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Gündoğan, "Suat amcamız 41 saatlik bir aramanın ardından sağ salim bulundu. Ancak yaşadıkları ev çok kötü durumda. Onların bir yaşam alanına acilen ihtiyaçları var. Lütfen yalnız bırakmayalım, hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Suat ve Ferit Dal kardeşleri yaşadığı evde ziyaret eden Elazığ Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Ahmet Gül ise, "İki yaşlı amcamızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için hep birlikte el ele verelim" şeklinde konuştu.