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AA

Balıkçılar büyük balık tuttuklarında bu sevinci ilginç pozlarla paylaşıyor

Bu kez de Elazığ’da bur vatandan 15 ve 30 kiloluk iki balığı peş peşe tuttu.

Elazığ’da bir vatandaş, baraj gölünde tuttuğu 30 ve 13 kiloluk balıkları ayağına bırakıp bebeği sallar gibi sallayarak ninni söyledi.

OLTAYA ÖNCE 13 KİLOLUK SAZAN GELDİ

Keban Baraj Gölü'nde olta atan Murat Şimşek isimli vatandaş, önce 13 kiloluk bir sazan balığı yakaladı.

İKİNCİYE 30 KİLOLUK BALIK GELDİ

Oltasını tekrar atan Şimşek’in ağına bir süre sonra yaklaşık 30 kiloluk Fırat turnası takıldı.

BALIKÇININ SEVİNÇ POZU

Sazan balığını kucağına, Fırat turna balığını ise ayağına bırakan Şimşek, bebek sallar gibi balıkları salladı.

O DA AKIMA UYDU

Şimşek, "Balıkçılar yeni bir akım başlatmış, Balığı böyle bebek sallar gibi sallıyorlar. Akıma biz de katılalım dedik." diye konuştu.

NİNNİ SÖYLEDİ

Şimşek, ayağında salladığı balıklara ninni söyledi.