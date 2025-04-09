Elazığ'da yaşlı adam Fenerbahçe sevgisini evine yansıttı

İHA

Elazığ’da yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Gülçek’in Fenerbahçe’ye olan bağlılığı, taraftarlık ruhunu adeta bir sanat eserine dönüştürdü.

Gülçek, Fenerbahçe sevgisini evinin dış cephesine taşıyarak, iki katlı evini sarı-lacivert renklere boyadı.

Yaşlı adam, takımının armasını da evin dış cephesine eklemeyi unutmadı.

Takım logolarıyla donatılan ev, hem mahalle sakinlerinin hem de çevre yolundan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

"ÇOCUKLARIM VE TORUNLARIM FANATİK FENERBAHÇELİ"

Fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Gülçek, yaptığı bu çalışmanın ailecek duydukları Fenerbahçe sevgisinden kaynaklandığını söyledi. Gülçek, ''Evi ilk yaptığım sene yine sarı ve lacivert renklerden yaptırmıştım. Bundan 3-4 sene önce eve yalıtım yaptırdığımda bu sefer takımın armasını da taktırdım.

Çocuklarım ve torunlarım fanatik Fenerbahçeli olduğu için biz de böyle yaptık. Torunlarım takımın amblemlerini de yaptırmamı isteyince ben de amblemleri de eve yaptırdım." dedi.

"YOLDAN GEÇEN FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR"

Evini görenlerin durup fotoğraf çektirdiğini söyleyen Gülçek, ''Ev çok fazla dikkat çekiyor. Özellikle çevre yolundan geçerken armayı görüp buraya geliyorlar.

Fotoğraf çektikten sonra gidiyorlar. Taraftarlarımızın sabırlı olması lazım ve takıma kin beslememeleri gerekiyor. İnşallah bu günler de geçer.

"EN BÜYÜK ARZUM FENERBAHÇE'Yİ ELAZIĞ'DA GÖRMEK"

Fenerbahçe takımı araçla birlikte buraya gelseler çok mutlu oluruz. Biz bu kadar fedakarlık yaptık, onlar da biraz fedakarlık yapsınlar. Fenerbahçe takımını Elazığ’a bekliyorum. İnşallah bir gün gelirler hem bizi ziyaret ederler hem de yaptığımız eseri görürler." diye konuştu.