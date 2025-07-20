En kurak yılını yaşayan Hatay'da Milleyha Kuş Cenneti kuruyarak çöle döndü

İklim krizine bağlı olarak artan sıcaklıklardan etkilenen yerlerden biri de Hatay oldu. Yüksek sıcaklıkların yaşandığı Hatay'da, 314 kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti kurudu...

Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla ve yağışlı havalarıyla bilinen Hatay'da bu yıl kuraklık etkisini gösteriyor. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde yeterli miktarda yağış almayan kentte, meteoroloji verilerine göre 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

314 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yağışların geçmiş yıla göre yüzde 64 azalmasından dolayı Samandağ ilçesinde bulunan, 314 kuş türünün bulunduğu Milleyha Kuş Cenneti de kuraklıktan etkilenen yerlerden biri oldu. Zerre suyun kalmadığı, toprakta yarılmaların gözlemlendiği kuş cennetinde, kuş gözlemcileri yağışların başlamasıyla kuşların yeniden geleceğinden ümitli.

SU ÇEKİLMESİ RUTİN BİR DURUM

Kuş gözlemcisi Erol Yüksel her yıl yaz aylarında su çekilmesinin rutin bir durum olduğunu ifade ederek, Milleyha'nın yok olduğunu söylemenin imkansız olduğunu vurguladı. Kuş cennetinde; geçici süreyle ördek, balıkçıl kuşlar göç etse de, çevredeki yapay göller ve akar sularda; cılıbıtlar, mahmuzlu kız kuşları, küçük batağanlar ve martılar başta olmak üzere çeşitli kuş türleri bulunuyor.

''314 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BİR BÖLGE''

Kuş gözlemcisi Erol Yüksel, Milleyha Kuş Cenneti'nin 10 ay su tutsa da yaz aylarında suların çekilerek kuruduğunu söyleyerek, "Burası Milleyha Kuş Cenneti, Türkiye'nin sayılı cennetlerinden birisidir. Burası 314 kuş türüne ev sahipliği yapan bir bölge. Bu bölgede 15 yeni kuş türüne kazandırıldı. Burası yaklaşık 9 veya 10 ay ortalama su tutan bir bölgeydi. Suyun olduğu zamanlarda özellikle; kıyı kuşları, balıkçıllar, martılar, sumrular, cılıbıtlar ve diğer kuşlar geliyor.

''KÜRESEL ISINMADAN KAYNAKLI OLARAK KURAKLIK VAR''

Hatay genelinde küresel ısınmadan kaynaklı olarak kuraklık var. Bu yılki yağış miktarı inanılmaz az oldu. Kışın şubat ve mart aylarında soğuk hava yaşadık ama az yağış vardı. Bundan kaynaklı hem göllerde, barajlarda, birtakım derelerde ve Milleyha Kuş Cenneti de kuraklık etkisini hissettirdi. Dileriz gelecek seneler böyle devam etmez" dedi.

''BURASI HER ZAMAN İÇİN BİR CENNET''

Suyun rutin olarak sonbahar ve yaz aylarında çekildiğini belirten Erol Yüksel, ilkbahar ve kış aylarında Milleyha'nın yeniden canlanacağını söyleyerek, "Milleyha’da her sene olan bir yaşanan karşı karşıyayız. Kuşlar ise su çekilince özellikle balıkçı kuşlar buraya göç ediyor. Sonbaharda sürpriz bir yağmurda su birikmesi olursa tekrardan kuşlar buraya zaten geri geliyorlar.

Burası her zaman için bir cennet ve dolayısıyla buranın şu an yok olduğunu ya da bundan sonra hep böyle kalacağını asla söyleyemeyiz. Çünkü suların yaz aylarında çekilmesi buranın bir rutini haline geldi.

''SON 65 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ''

Son 65 yılının en kurak mevsimini yaşıyoruz. Buradaki suyun çok çekilmesi ve bir çamurun oluşumu bile kalmamış şekilde kurudu. İnşallah ilk yağışta tekrardan toparlayacak. Kuşlar yeniden buraya gelecek.

KORUNDUĞU GÜNDEN BERİ KUŞ SAYISINDA ARTIŞ VAR

Ben yıllardır buranın gözlemcisiyim. Bu dönemlerde kuşlar doğal olarak sulak alanlara giderler. Tekrardan yeşerdiği zaman tekrar buraya gelirler. Buranın korunmaya başlamasından sonraki nitekim 5 yıldır ciddi adımlar atıldı ve bundan dolayı çok da mutluyuz.

Korunduğu günden bu yana buradaki kuş sayısında bariz bir artış olduğunu da söylemek gerekiyor. Sadece bu döneme has bir azalış var ama bu buranın cennet olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.