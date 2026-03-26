Hava kirliliği artıyor: İşte kendinizi korumanın 5 basit yolu

Büyükşehirlerde hava kalitesi endeksi alarm vermeye devam ediyor.

Uzmanlar, partikül madde oranındaki artışın solunum yolu hastalıklarını tetiklediği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Peki, zehir solumamak için ne yapmalı? İşte sağlığınızı korumanın 5 basit yolu:

1. Maske Seçimine Dikkat: Her Maske Korumuyor

Dışarı çıkmak zorunda kaldığınızda sıradan cerrahi maskeler hava kirliliğine karşı yeterli koruma sağlamaz. Uzmanlar, özellikle ince partikül maddeleri filtreleyebilen N95 veya N99 dereceli maskelerin tercih edilmesini öneriyor. Bu maskeler, havadaki kirleticilerin %95'ine kadarını engelleyerek akciğerlerinizi koruma altına alıyor.

2. İç Mekan Hava Kalitesini Artırın

Dışarıdaki kirlilik kadar ev içindeki hava da risk taşıyabilir. Evinizde veya ofisinizde HEPA filtreli hava temizleyiciler kullanmak, kapalı alandaki kirleticileri temizler. Ayrıca Aloe Vera, Paşa Kılıcı veya Sarmaşık gibi hava temizleme özelliği yüksek bitkiler yetiştirerek doğal bir kalkan oluşturabilirsiniz.

3. Pencereleri Doğru Zamanda Açın

Hava kirliliğinin en yoğun olduğu saatlerde (genellikle sabah erken ve akşam iş çıkışı saatleri) pencereleri kapalı tutmak kritik önem taşır. Evinizi havalandırmak için hava kalitesinin nispeten daha iyi olduğu öğle saatlerini tercih edin. Eğer araç kullanıyorsanız, camları kapalı tutun ve havalandırmayı "iç sirkülasyon" moduna getirin.

4. Beslenmeyle İçten Korunma Sağlayın

Kirli hava vücutta oksidatif strese neden olur. Bu etkileri minimize etmek için antioksidan bakımından zengin gıdalar tüketin. C ve E vitamini içeren meyveler, yeşil yapraklı sebzeler ve omega-3 takviyeleri, hava kirliliğinin vücutta yarattığı iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

5. Egzersiz Saatlerinizi Revize Edin

Hava kirliliği seviyesi yüksek olduğunda açık havada yoğun egzersiz yapmaktan kaçının. Derin nefes alışverişi, kirli havayı ciğerlerinizin en derinlerine kadar iletir. Egzersiz yapmak için spor salonlarını veya hava kirliliği endeksinin düşük olduğu yeşil alanları tercih edin.