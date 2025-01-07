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İHA

Sahte gıda ürünleri sorunu her geçen gün büyüyor.

Artık peynir gibi temel gıdalar bile taklit ediliyor.

Bu durum, hem tüketicilerin sağlığını hem de yerel üreticilerin emeğini tehdit ediyor.

Erzincan’da tulum peyniri üreticisi Özkan Beydili, bu probleme dikkat çekmek amacıyla ilginç bir deney gerçekleştirdi.

SADECE GERÇEK PEYNİRİ YEDİ

"Erzincan Tulum Peyniri" adı altında satılan katkı maddeli bir ürün ile gerçek Erzincan tulum peyniri, bir kedinin önüne koyuldu.

Deneyin sonucunda kedi, yalnızca orijinal tulum peynirini yedi. Katkı maddeli peyniri ise sadece koklayıp, dokunmadan bıraktı.

"SAHTE ÜRÜNÜ KEDİ BİLE YEMEDİ"

Özkan Beydili, deneyin ardından şu açıklamalarda bulundu:

Katkı maddesi dolu sahte ürünü kedi bile yemedi. Ancak bu ürünleri para kazanma uğruna insanlara yediriyorlar. Sahte peynirler hem sağlığımızı tehdit ediyor hem de Erzincan tulum peynirinin itibarını zedeliyor. Herkes bu testi evinde hayvanlarıyla ya da sokak hayvanları üzerinden yapabilir. Görüldüğü gibi, sahte ürünler doğal olanla asla kıyaslanamaz.

SAHTE ÜRÜNLERE KARŞI UYARDI

Beydili, son dönemde artan ani kalp krizi vakaları ve ölümlerin, sağlıksız gıdaların yaygınlaşmasından kaynaklandığını belirterek vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.

Tüketicilere, gerçek Erzincan tulum peynirini tercih etmeleri konusunda çağrıda bulunan Beydili, sahte ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.