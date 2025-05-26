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İHA

Modernleşen dünyada teknoloji gelişiyor, iş imkanları çeşitleniyor.

Ancak bu gelişmeler, bedensel emek isteyen geleneksel mesleklerin giderek unutulmasına yol açıyor.

Taş ustalığı da bu mesleklerden biri.

45 YILDIR EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARIYOR

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Olgunöz ise bu zorlu işi 45 yıldır sürdürüyor.

Çocukluktan itibaren taş işçiliği yapan Olgunöz, ilçede sokak yollarını, ihtiyaç duyulan alanları taşlarla döşüyor.

ELLERİNDEN KESİK EKSİK OLMUYOR

"Ekmeğini taştan çıkarma" deyiminin günümüzdeki örneğini sergileyen Mustafa Olgunöz, ailesinin geçimini sağlıyor.

Balyozuyla kırdığı taşların bıçak gibi keskin olması nedeniyle eldivenlerinden kesik, ellerinden yara eksik olmayan Olgunöz, "40- 45 senedir taş ustalığı yapıyorum. Emekli oldum. Yine ara ara taş işlerine devam ediyorum. Taştan dekorasyon işleri yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Bu meslekte artık eleman yetişmiyor." dedi.