Erzincanlı motor ustasından sıra dışı off-road aracı

AA & Ensonhaber

Erzincan’da sanayide çocuk yaşlarda çırak olarak çalışmaya başlayan Murat Sazçalan, motor ustalığını öğrendikten sonra kendi iş yerini açtı. Ancak onun asıl hayali sadece araç tamiri yapmak değil, kendi tasarladığı bir off-road aracıyla yarışlara katılmaktı. 2018 yılından itibaren, iş yerindeki boş zamanlarını hayalindeki aracı üretmeye adayan Sazçalan, yılların emeğini ortaya koyarak sonunda bu tutkusunu gerçeğe dönüştürdü.

FARKLI ARAÇ PARÇALARINDAN KENDİ OFF-ROAD CANAVARINI ÜRETTİ

Sazçalan, doğalgaz borularını ve farklı araçlardan topladığı motor ile şanzımanı bir araya getirerek özel tasarımını tamamladı. Sağlamlığı ve dayanıklılığı ön planda tutarak ürettiği off-road aracı, şu günlerde trafikten izole edilmiş engebeli alanlarda test ediliyor.

Onun için bu araç sadece bir makine değil; yıllardır içinde büyüttüğü bir hayalin somutlaşmış hali. Şimdi tek hedefi, bu araçla off-road yarışlarına katılarak Erzincan’ı en iyi şekilde temsil etmek.

"KENDİNE GÜVENEN VARSA GELSİN, YARIŞALIM"

Murat Sazçalan, bugüne kadar katıldığı off-road yarışlarında kullandığı araçlardan istediği performansı alamadığı için kendi aracını yapma kararı aldığını belirtiyor. Bu süreçte karşılaştığı zorlukları, azmini ve kararlılığını şu sözlerle anlatıyor:

Erzincan’ı kendi yaptığım araçla yarışlarda temsil edeceğim. Aracım oldukça iddialı. Kendine güvenen varsa gelsin, yarışalım! Güvenlik bizim için en önemli konu. Aracımızda altı gergili emniyet kemeri ve off-road kaskı var. İlerleyen süreçte oksijen tüpü bağlayacağız ve yangın söndürme cihazını da ekleyeceğiz. Türkiye’de benim gibi bir off-road aracı üreten oldu mu bilmiyorum ama varsa buyursun, yarışalım! Dostluklarımız pekişsin.

TEST SÜRÜŞÜ VE İLK DENEMELER

Sazçalan, uzun süredir üzerinde çalıştığı aracını Erzincan’daki sanayi sitesinde bulunan trafiğe kapalı arazide test etmeye başladı. Tasarımına güvenen genç usta, aracının zorlu arazi koşullarında başarılı olacağından emin.

"İnşallah testlerde başarılı oluruz. Kafamda belirlediğim yaklaşık 10-15 tane engel var ve aracımın bunların hepsini aşacağına inanıyorum." diyerek, hem teknik bilgisine hem de aracının gücüne olan güvenini ortaya koyuyor.