Erzurum Palandöken'de kayak keyfi

Palandöken Kayak Merkezi, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşadı. Tatili fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu.
Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen yaklaşık 279 santimetre bulan kar kalınlığıyla dikkat çeken Palandöken, bayramı kar üstünde geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
KAYAK KEYFİ
Bayram tatilinin başlaması ve okulların ara tatilde olmasıyla birlikte Palandöken'deki otellerde doluluk oranları, en üst noktalara çıktı.
Şehir dışından ve yurt dışından gelen binlerce turist, güneşli hava eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkarıyor. Kayak ile birlikte özellikle çocuklar kızaklarıyla keyifli anlar yaşıyor.
DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE
87 kilometre uzunluğunda 55 piste sahip olan Palandöken, saatte 24 bin kişi taşıma kapasiteli 19 lift sistemine sahip.
Kayak merkezinde 943 metre uzunluk ve 7 metre genişlikte dünya standartlarının üzerinde geleneksel kızak pisti bulunuyor.