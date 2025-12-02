Erzurum'da ayıların kış uykusu mesaisi başladı Erzurum’un İspir ilçesinde kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayı ailesi, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Göster Hızlı Özet Erzurum’un İspir ilçesinde Bülent Erkan, kış uykusuna hazırlanan bir ayı ailesini görüntüledi.

Ayıların kaşınma anları gülümsetti ve dikkat çekti.

Erkan, doğal yaşamı görüntülemeye devam edeceğini belirtti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kış uykusuna yatamayan ve bazı bölgelerde şehirlere kadar inen ayılar, hazırlık sürecine geçti. Erzurum’un İspir ilçesi Yedigöller Mahallesi’nde yaşayan Bülent Erkan, Tüneller bölgesindeki mağarada kış uykusuna yatmayan ayı ailesini görüntülemeyi başardı. İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ Erkan'ın görüntülediği ayı ailesinden bozayının kaşınma görüntüleri ise gülümsetti. Sırtını mağaranın duvarına sürterek kaşıyan bozayı, eliyle de karnını kaşıması kameraya anbean yansıdı. SÜRÜNEREK GİTTİ Sürünerek gittiği bölgede ayı ailesini çeken Bülent Erkan, doğal yaşamı görüntülemeye devam edeceğini söyledi. Yaşam Haberleri Türkiye'den kaçırılan 110 tarihi eser anavatanına getirildi

