Erzurum’da besicilerin kar ve dondurucu soğukla mücadelesi

Karayazı’nın Turnagöl ve Karaağıl mahallelerinde, son günlerde etkisini artıran kar ve tipi hayatı zorlaştırdı. Tek katlı evler ve ahırlar kara gömülürken besiciler, günlük işlerini güçlükle sürdürüyor.

Vatandaşlar, evlerinin çatı ve damlarında biriken karı temizlemeye çalışırken en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarının bakımını da aksatmıyor.

KAR ALTINDA YEM TAŞIMA ZORLUĞU

Yaz aylarında ahırların yakınında istiflenen otlar, kar altından çıkarılarak hayvanlara ulaştırılıyor. Besiciler, yemleri bazen sırtlarında, bazen de naylon ve kızaklar üzerinde taşırken, karla kaplı alanlarda hayvanların altını da temizliyor.

Kuzu doğumlarının başlamasıyla iş yükü daha da artarken besiciler, hem kar hem de dondurucu soğuklarla baş etmeye çalışıyor.

BESİCİLERİN ZORLU GÜNLÜK MESAİSİ

Besicilerden Doğan Gülcü, yaklaşık 250 koyunu bulunduğunu ve hayvanları altı ay içeride, altı ay dışarıda beslediklerini belirterek, “Kar 2-3 metreye ulaşıyor. Doğumlar yeni başladı, şu ana kadar 70-80 koyun doğum yaptı. Kışın çok zorlanıyoruz, zahmetimiz ikiye katlandı.” dedi.

Mehmet Salih Küçük, köyün yoğun kar altında kaldığını ve hayvanlarını kar üzerinde beslediklerini ifade etti. Abdurrahman Gülcü, elektrik kesintileri ve tipi nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktarırken, Mehmet Tahir Sürmeli ise bu kadar yoğun karı en son 15 yıl önce gördüğünü söyledi.

TİPİ VE KAR, HAYATIN HER ALANINI ETKİLİYOR

Yoğun kar ve tipi, sadece hayvanların bakımını değil, yolların kapanması ve yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle günlük hayatı da etkiliyor. Besiciler, zorlu kış şartlarına rağmen geçim kaynaklarını korumak için büyük çaba sarf ediyor.