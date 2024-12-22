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İHA

Erzurum'da milyonların yüreğini yakan feci bir doğa olayı meydana geldi.

Palandöken'de Sultan Sekisi bölgesinde meydana gelen çığ, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalan ve antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı sporcularının üzerine düştü.

4 sporcu, çığın altına kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

4 sporcudan 3’ü yaralı olarak kurtulurken Kocaelili Emre Yazgan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emre Yazgan'ın ailesi, Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 Sokak'ta bulunan evinde taziyeleri kabul etti.

KARDEŞİNİN TABUTUNU BIRAKMADI

Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu.

Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan, kardeşininin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Genç sporcunun cenazesii bugün Gebze İlyasbey Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon’a nakledildi.