Erzurum'da 'Dünyanın en acı biberi'ni yeme yarışması

DHA

Erzurum'da bir grup arkadaşın düzenlediği yarışma, eğlenceli anlara sahne oldu.

Bir araya geldiklerinde ilginç etkinliklere imza atan grup, bu defa dünyanın en acı biberini yeme yarışması düzenledi.

Acılığıyla 'Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren 'Carolina Reaper'ı internetten sipariş eden Kaan Yavuz isimli genç, Antalya'dan kargoyla gelen biberleri alarak arkadaşlarıyla yarışa girdi.

GÖZLERİNDEN SÜZÜLEN YAŞLAR DURMADI

Satıcının uyarısıyla eldiven takan gençler, Kaan Yavuz'un bıçakla kestiği biberleri yemeye başladı.

Yedikleri her parçada terleyen ve gözleri yaşaran gençlerin hali, izleyenleri kahkahaya boğdu.

BİBERİN ACISINI GEÇİRMEK İÇİN YOĞURDA SARILDILAR

Her parça biberin etkisini gidermek için çay, su, yoğurt tüketen gençlerden bazıları, kendilerini hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu sokağa attı.

Yarışmada en fazla biber yiyen Hilmi Tonguç birinci olurken, Kerim Kaya ikinci, Ömer Faruk Zengin üçüncü ve Hikmet Karagöl ise 4'üncü oldu. Yarışma sonunda katılımcılara yaş pasta ikram edilip, acının etkisi giderilmeye çalışıldı.

"YAŞADIĞIM ACILAR KADAR ACI DEĞİLDİ"

Yarışmayı ikinci bitiren Kerim Kaya, "Yaşadığım acılar kadar acı değildi ama çok acıydı." diyerek gözlerindeki yaşı sildi. Üçüncü Ömer Faruk Zengin ise "Fenerbahçe'den bile acı bu biberler." dedi.

Yarışmacılardan Osman Kamacı ise, "Kış mevsimi sebebiyle turlara çıkamadığımız için akşamları eğlenceler düzenliyoruz. Bu akşam da dünyanın en acı biberini yeme yarışması düzenledik. Kazanan arkadaşımız Hilmi Tonguç oldu. Tebrik ediyoruz." diye konuştu.