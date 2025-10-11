Erzurum'da kaplaç ağaçları doğayı kırmızıya boyadı

Erzurum Arıtaş Merası'nda yoğun olarak görülen kaplaç ağaçları, sonbaharın tüm renk cümbüşünü gözler önüne seriyor.

Ağaçların kırmızı yaprakları, hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"İNSAN İZLEMEYE DOYAMIYOR"

Her yıl bu mevsimde ağaç yapraklarının sarıya döndüğünü belirten Oltulu vatandaş Uğur Özdemir, bu yılki manzaranın farklılığını şu sözlerle anlattı:

"Arıtaş Mahallesi'nin merasındaki kaplaç ağaçları her yıl sarı renge bürünürdü. Bu sene yapraklar kırmızıya dönmüş. Doğa gerçekten harika bir görünüm sergiliyor. İnsan izlemeye doyamıyor."

Kaplaç ağaçlarının kırmızıya çalan bu nadir rengi, bölgedeki sonbahar manzaralarına farklı bir boyut katarken, doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş tutkunları için de cazip bir rota oluşturuyor.