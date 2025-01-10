Erzurum'da minibüsünde sosyal medya kullanmayı yasakladı

DHA

Erzurum'un Palandöken ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Rıdvan Yakut, aracına astığı tabelayla görenleri şaşırtıyor.

Yüksek sesle izlenen videoların ve müzik seslerinin yolda dikkatini dağıttığını söyleyen Yakut, aracında sosyal medya kullanımını yasakladı.

Aracının ön camına 'Şoför yanında sosyal medya, TikTok videoları izlemek yasaktır' tabelası asan Yakut, minibüse binen yolcuları da bu konuda uyarmayı ihmal etmiyor.

"SOSYAL MEDYA KULLANMAK YASAKTIR"

Yolcuların sosyal medyadan video izlemesinin sürücülerin dikkatini dağıttığını söyleyen Yakut, "Yanımda oturan yolcu sosyal medyadan video açınca ses ve görüntü dikkatimi çekiyordu. Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken konsantrasyonumu bozuyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum" dedi.

"KİMSE İTİRAZ ETMEDİ"

Sosyal medya yasağı konusunda yolcuların kendisine destek olduğunu ifade eden Rıdvan Yakut, "Kimse itiraz etmedi. Yazı da işime yaradı. Artık sürücü koltuğunun yanına oturanlar sosyal medya kullanmıyor. Araç içerisinde kullananlar da kulaklık takarak müzik dinleyip, görüntü izliyor" diye konuştu.

Yakut'un sosyal medya yasağına destek veren sürücülerden Mehmet Emin Çakıroğlu, "Sosyal medya çok güzel ama araç içinde şoför yanına oturup yüksek sesle izlendiğinde konsantrasyonumuz bozuluyor" dedi.