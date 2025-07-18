Erzurum'da öğretmen baba köy çocukları için havuz yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Erzurum'da öğretmen bir baba, tüm köy çocuklarının eğlenip, keyifle vakit geçirebileceği havuz inşa etti; yüzlerin gülümsemesine sebep oldu...

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Şehitler köyünde bir baba, kendi çocukları için evinin önüne küçük bir havuz yaptı. Köydeki diğer çocukların da heveslenmesi üzerine baba, evinin önündeki havuzu büyüttü, bu aşamada çocuklar da kendisine yardım etti.

HAVUZLA BERABER ATLAMA RAMPASI VE ŞEZLONG DA YAPTI

Soğuk havası ile bilinen Erzurum'un yaz sıcaklarından bunalan köyün çocukları, bu havuzda hem serinliyorlar hem de eğleniyorlar. Berham Karamanlı, çocuklara havuza ek olarak atlama rampası ve dinlenmeleri, güneşlenmeleri için de çevreden bulduğu malzemelerle iki adet de şezlong yaptı.

Denize kilometrelerce uzaklığı bulunan köyde çocuklar, her gün diledikleri gibi havuza girip, tatil yapıyorlar. Berham Karamanlı, her gün havuzdaki suyu değiştiriyor, temizliği yapıyor.

''KÖY ÇOCUKLARININ DA HEVESLENDİĞİNİ GÖRÜNCE ONLARA KIYAMADIM''

Boş vakitlerinde köyüne giden, kent merkezinde öğretmen olan Berham Karamanlı, "Köyde vakit geçirdiğimiz vakitler çocuklarımız içinde zaman geçirsin diye küçük bir havuz yaptım. Köy çocuklarının da heveslendiğini görünce onlara kıyamadım. Bulduğum atık malzeme ve eşyalarla bir havuz yaptım.

''BENİM NEZARETİMDE HAVUZA GİRİYOR VE SERİNLİYORLAR''

Sıcak yaz günlerinde benim nezaretimde havuza giriyor ve serinliyorlar. Beraber yaptığımız şezlonglarda da dinlenip kitap okuyorlar. Havuzumuzun birtakım eksikleri var. Yetkililerden bu anlamda destek istiyoruz. Çevre düzenlemesi noktasında yardım bekliyoruz." dedi.

''ÇOCUKLARIMIZA HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ VERMEMİZ GEREK''

Çocukların diledikleri gibi eğlenmesi, zaman geçirmeleri için yapılan havuzun kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Şehitler Mahallesi Muhtarı Sefa Hidişoğlu, "Onlar gülsün, oynasın. Bu bize yeter. Yöneticilerimizden bu anlamda eksiklerimizin giderilmesi noktasında ilgi bekliyoruz. Bunlar bizim geleceklerimiz ve çocuklarımıza her şeyin en güzelini vermemiz gerek." diye konuştu.