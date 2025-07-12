Eşinin tavsiyesiyle direksiyon başına geçti: Antalya'da 12 yıldır taksicilik yapıyor

Evliliklerde yapılan fedakarlığa bir örnek bu defa Antalya'dan geldi. 12 yıldır taksicilik yapan Selma Seyrek, kendisinin eşinin tavsiyesi üzerine bu yola çıktığını ifade ediyor...

Antalya'nın Serik ilçesinde, eşinin tavsiyesi üzerine taksicilik yapan Selma Seyrek, mesleğini sadece ticaret olarak değil, aynı zamanda iletişim aracı olarak gördüğünü söyleyerek 12 yıldır taksicilik yapıyor. Eşinin önermesi üzerine taksicilik, onun için zamanla tutkuya dönüştü.

''12 YILDIR TAKSİCİLİK MESLEĞİNİ YAPIYORUM''

Selma Seyrek, "12 yıldır taksicilik mesleğini yapıyorum. Bu işe başlarken biraz endişeliydim. Bu işi bana eşim tavsiye etti. Sürekli beni sıkıştırıyordu.

''KISKANMAYACAK MISIN BENİ DEDİM''

Hatta 'Kıskanmayacak mısın beni?' dedim. Baktım eşim de arkamda duruyor. Her zaman farklı bir meslek yapmayı içimden geçirdiğim için eşimin sayesinde taksi şoförü olarak çalışmaya başladım. Allah razı olsun kendisinden" dedi.

''ÇOCUKLARINI BİZE EMANET EDİYORLAR''

Taksicilik yapan Selma Zeyrek, kadın isterse her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini söyleyerek, "Bayan arkadaşlar çok memnun. Bu işi sadece ticari amaçlı düşünmüyorum. Bizim meslek terapi merkezi gibi. Bayan müşterilerle konuşuyoruz, eğleniyoruz. Hatta bazen çocuklarını bize emanet ediyorlar.

Çocuklarını kreşe bırakıyorum, tekrar alıp evlerine bırakıyorum. Gerçekten böyle bir hizmetin ihtiyaç olduğunu anladım" dedi.

''KIYAMIYORUM ONLARA''

Selma Seyrek trafik açısından zorluk yaşadığını söyleyerek, "Çok aşırı araç olduğu için. Beni görünce ilk başta müşteriler şaşırıyor, bayan sürücü olduğum için. Daha sonra tebrik ediyorlar. En büyük sorun, aile olduğumuz için evde çay içerken müşteri tarafından aranıyorsun. Kıyamıyorum onlara, bir şekilde gidiyorum. Yardımcı olmak adına" şeklinde konuştu.

''BU İŞİ TÜM KADINLARA ÖNERİYORUM''

Mesleği ile kadınlara öncülük yaptığını düşünen Seyrek, "Her türlü zorlukların üstesinden kadınların da gelebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu işi tüm kadınlara öneriyorum. Kadınlar istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şey yoktur" dedi.

''EŞİMİ TEŞVİK ETTİM''

Eşi Selma Seyrek'in taksici olması için çok uğraştığını ve alıştıktan sonra da bırakmak istemediğini söyleyen Arif Seyrek, "İlçemizde müşteri memnuniyetini daha arttırmak için bayan taksi şoförlerinin de olmasını istedik. Bu konuda eşimi teşvik ettim. 2011 yılında eşime ‘Yapar mısın?' dedim. İlk başta yapmak istemedi fakat sonra benimsedi" dedi.

''EŞİMİN TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPMASINDAN MEMNUNUM''

Arif Seyrek, özellikle kadın müşterilerin, kadın taksi şoförü aradığını söyleyerek, "Taksi şoförlüğü psikolojik danışman gibidir. Bu yüzden müşteri, konuşamadığı şeyleri kendi cinsinden birine rahatlıkla paylaşabiliyor. Eşimle bu yüzden rahatlıkla yolculuk yapabiliyorlar.

Bazı erkek müşteriler de eşlerini erkek şoförle seyahat etmesini istemedikleri için eşimi arıyorlar. Eşimin taksi şoförlüğü yapmasından memnunum. Kendisine söylüyorum ‘Bırak' diye ama o da çok memnun olduğu için mesleğini bırakmıyor" diye konuştu.