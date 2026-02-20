Eskiler peynir kabının içine 1 tane küp şeker bırakıyor: İşte sebebi

Peynir çeşitlerine olan düşkünlük bazen mutfakta istenmeyen bir israfla sonuçlanabiliyor.

Market raflarındaki peynirlere dayanamayıp ihtiyaçtan fazlası alınıyor, ancak sonuç çoğu zaman hüsran oluyor.

Peynirler daha tadına bakmadan buzdolabında bozulmaya başlıyor.

Eskiler peynirleri daha uzun süre taze tutmak için peynir kabının içine bir tane küp şeker koyuyor.

PEYNİRİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Peynir kabının köşesine bırakılan bir adet küp şeker, ortamdaki bu fazla nemi bir mıknatıs gibi içine çekiyor. Nem dengesi kontrol altına alınan kapta, küflenmeye neden olan mikroorganizmaların büyümesi durma noktasına geliyor.

Bu yöntem peyniri küfe karşı korusa da dikkat edilmesi gereken küçük bir yan etkisi bulunuyor. Şeker, ortamdaki nemi çok etkili bir şekilde bağladığı için peynirin yapısında hafif bir kurumaya neden olabilir. Bu nedenle bu yöntemi yumuşak ve aşırı nemli peynirlerde kullanabilirsiniz.