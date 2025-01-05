Eskişehir'de dikkat çeken seyyar satıcı arabası

İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çalışan seyyar satıcının aracı, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Seyyar aracı görenler, fotoğraflarını çekmekten geri kalmıyor.

"MUTLULUĞU BULAN KONUMUNU ATSIN"

Sökmener Sokak'ta bulunan seyyar aracın üzerinde, "Mutluluğu bulan konum atsın" ve "Herkes mutlu olduğu yere gitsin deseler, biz yine ortada kalırız" yazılı yazılar çevredekilerin gözüne çarptı.

Aracın üstünde taşıdığı ilginç mesajlar, görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.