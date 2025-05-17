İHA

Eskişehir'in Alpu ilçesinde yaşayan ve ticaretle uğraşan 43 yaşındaki Fatih Erdoğan'ın arkadaşları, Mad Max filminden etkilenerek oradaki araçlardan bir tanesine sahip olmak istediklerini belirtti.

Arkadaşlarının anlattığı filmden esinlenen Erdoğan, bir araba yapma fikrine kapıldı.

3,5 LİTRE HACİMLİ MİNİBÜS MOTORUNA SAHİP

Çalışmalara başlayan Fatih Erdoğan, neredeyse tüm zamanını bu işe ayırdı.

13 ay boyunca hiç durmadan çalışan Erdoğan, 3,5 litre hacimli minibüs motoruna sahip, arkadan itişli 2 kişilik bir arazi aracı yaptı.

13 AYDA 900 BİN TL MASRAFLA YAPTI

Aracını mora boyayan ve kaynağından koltuğuna kadar bütün aksamları eliyle yapan Fatih Erdoğan, arazide deneme sürüşleri yaptı.

13 ayın sonunda toplamda yaklaşık 900 bin TL harcayan Erdoğan'ın aracını görenler, el yapımı olduğuna inanmayıp, nereden aldığını soruyor.

2 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ TEKLİFİ REDDETTİ

Römorkla taşıdığı aracını sadece trafiğe kapalı arazilerde kullanan Fatih Erdoğan, kendine satması yönünde gelen teklifleri reddettiğini belirtti.

2 milyon TL değerinde teklifi reddeden Erdoğan, aracını adeta gözünden kıskanıyor.

"ARACI BİR FİLMDEN ESİNLENEREK YAPTIK"

Aracın yapım aşamasını anlatan Fatih Erdoğan, şöyle konuştu:

Bu aracı bir filmden esinlenerek yaptık. Daha önce arkadaşlarım yapmaya çalışmış, ama yeterli tecrübeleri olmadığı için bana teklif ettiler, "Yapar mısın?" diye. Ben de boş zamanlarımda yaparım dedim. Toplamda 13 ayda bitti araç. Her parçası tek tek elle şekillendirildi, düzeltildi, kaynaklandı. Oturakları bile kendimiz yaptık. Hiçbir şeye para vermedik, tamamen el işçiliği. 3 bin 500 motor kullanıldı. Güç konusunda bir sıkıntısı yok.



Biraz da keyif için yaptık bunu. Dedik ki, 'değişiklik olsun, Türkiye'de olmayan bir şey yapalım'. Görenler hayret içerisinde kalıyor. Bazen Antalya, İstanbul'a gidiyoruz. İnsanlar bakıyor, böyle değişik bir şey hiç görmedikleri için hayranlıkla izliyorlar.



Ortalama 800-900 bin liraya mal oldu, çünkü çok uğraştırdı. 13 ay boyunca başka hiçbir şeye bakmadan bununla uğraşmak zorunda kaldık. Tek tük alıcı çıkıyor. Kendimde o cesareti göremiyorum tekrar yapmaya, çünkü çok sabır isteyen bir iş. Eğer satarsam tekrar yapabilir miyim diye düşünüyorum.

"2 MİLYON TL TEKLİF ALDIM"

Sanayideki ustaların kendisinin yaptığına inanamadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: