Eskişehir'de kayıp köpeğini ararken dolandırıcıların hedefi oldu

İHA

Eskişehir'de yaşayan Ferit Öndoğan, 3 ay önce Samoyed cinsi Maya ile Akbaş cinsi köpeklerini bahçeye bağlayıp kent merkezine gitti.

Kısa süre sonra eve dönen Öndoğan, Samoyed cinsi köpeğinin bahçede olmadığını fark etti.

Evin çevresinde yaptığı aramalardan da sonuç alamayan talihsiz adam, köpeği Maya'ya dair herhangi bir iz bulamayınca kayıp ilanı verdi.

"KÖPEĞİMİ BULANA 50 BİN TL"

Öndoğan ilanda, hırsız bile getirse 50 bin TL vereceğine dair bir ibare kullandı.

Bu ilanın ardından Öndoğan'ın telefonu susmak bilmedi.

50 bin liralık ilanı gören dolandırıcılar, köpeğini arayan adamın peşini bırakmıyor.

Ferit Öndoğan, ilandaki numarayı arayan şahısların, "5-10 bin lira para yollayın, köpeğin yerini söyleriz" ya da alakasız bir köpeğin fotoğrafını göndererek "Köpeğini bulduk" diyerek kendisini kandırmaya çalıştıklarını öne sürdü.

"PARA GÖNDER KÖPEĞİN YERİNİ SÖYLEYELİM DİYORLAR"

Konuyla ilgili konuşan Ferit Öndoğan, "Köpeğimin cinsi Samoyed, adı ise Maya'ydı. Yaklaşık 3-4 ay önce sahiplenmiştik. Rusya'dan gelen bir köpekti. Şu an 10-11 aylık, daha yaşına bile girmedi. Kütahya yolunda, Eskişehir'e 20-25 kilometre uzaklıkta bir hobi bahçemiz var. Orada iki köpek bakıyoruz, biri nereye giderse diğeri de oraya giderdi. Cumartesi günü biz oraya gittiğimizde köpeğim Maya'nın orada olmadığını gördük. Sonra bu şekilde para ödüllü bir ilan vererek bulmaya çalıştık.

Köpeğimizi bulan olursa ona 50 bin TL ödül vereceğimizi duyurduk. 3-4 gündür beni çok arayan oluyor. Maya ile alakası olmayan köpek fotoğrafları gönderiyorlar. Ya da benim paylaştığım resmi bana atıp, 'Senin köpeğini buldum, 10-15 bin TL gönderirsen nerede olduğunu sana söyleyelim' şeklinde de arayanlar oluyor" dedi.

"YAKIN ÇEVREMDEN BİRİ KAÇIRMIŞ OLABİLİR"

Yakın çevresinden ya da köpeği bahçede gören birinin kaçırdığından şüphelenen ve köpeğini çalmış olsalar bile geri getirdiklerinde onlara 50 bin TL vereceğini belirten Öndoğan, "Cumartesi günü arkadaşlarımla bahçeye gittiğimizde orada olmadığını görünce hepimiz Maya diye bağırarak etrafı gezip aradık. Çok üzüldük, üzücü bir durum. Bazı kişiler diyor ki, 'Kaybolmuştur, kendisi gitmiştir.' Kendisi asla o bahçeden dışarı çıkıp da kaçabilecek bir köpek değil. Maya kaçsa, yanında olan diğer köpeğimiz de onunla birlikte kaçardı.

Yanlış düşünüyor olabilirim ama Maya'yı kesinlikle birisi kaçırdı. Belki yakın çevremden birisi ya da köpeğin orada olduğunu bilen biri de kaçırmış olabilir. İnşallah Maya'yı bulan kişi bize getirir. Kendisi çalmış olsa bile 'pişman oldum' deyip bize getirdiğinde ona 50 bin TL'yi yine veririz, yeter ki köpeğimizi getirsin" ifadelerini kullandı.