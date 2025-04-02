Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti

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Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinin sınırını oluşturan Porsuk Çayı, etrafını süsleyen yeşil alanlarla birlikte "mavi ve yeşilin buluşma noktası" olarak tanımlanırdı.

SAĞANAK YAĞIŞ ÇAYIN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eskişehir'de son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı'nın rengi değişti.

GONDOLLAR KAHVERENGİ SULARDA İLERLİYOR

Kent merkezinin ortasından geçen, gondollar ve Esbot'ların yol aldığı Porsuk Çayı'nı kahverengi gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameralarıyla o anları kayıt altına aldı.

DİNGİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

Porsuk Çayı'nın dinginliği ve çevresindeki söğüt, kestane, çınar ağaçlarının yapraklarının baharın başlamasıyla ortaya çıkan manzaralar, halen görülmeye değer.