Eskişehir'de sokak sokak gezerek müzik dinliyor

Eskişehir'de yaşayan Ali Ilgın, işten geriye kalan vakitlerinde elinden hiç ayırmadığı teybi kent meydanında geziyor.

Hem çevredeki vatandaşlar ile hem de kendi başına dans ederek ilginç görüntüler ortaya çıkartan Ilgın,Tarihi Odunpazarı Evleri gibi şehrin önemli noktalarında turistlerin de eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor.

Özellikle çiftetelli müzikleri çok seven Ilgın, kendine has dans hareketleri ile görenleri güldürüyor.

"ÇİFTETELLİ AÇARAK GEZİYORUM"

Günlük rutini ve müzik açıp sokak sokak gezmesi hakkında konuşan Ali Ilgın, "Pazarlarda hamal olarak çalışıyorum. Müzik çalınca insanlar mecbur oynuyorlar. Adalar taraflarına gidiyorum.

Bu teyp bataryalı, doldurunca bitmiyor. Bu şekilde idare ediyorum işte. Bu aleti işten çıktıktan sonra Odunpazarı'na doğru gelirken hamal arabasının içine koyuyorum, çiftetelli açarak geliyorum." dedi.