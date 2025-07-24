Eskişehir'de yangında şehit düşen ormancının, 5 yıl önce meslek değiştirdiği ortaya çıktı

Türkiye, son günlerde artan sıcaklıklarla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kuraklık ve aşırı sıcaklar, özellikle yaz aylarında yangın riskini yükselterek ormanlarımızı tehdit ediyor.

Yangınlarla mücadele eden ekipler, zorlu şartlar altında canla başla çalışırken, ne yazık ki kimi zaman büyük kayıplar da yaşanıyor.

Bu feci kayıplardan biri de, salı günü Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen ve 1 gün sonra Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyündeki ormana sıçrayan yangında yaşandı.

10 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev yapan 5 yıllık ormancı Eyüp Dereli de (37) arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi.

Dereli, Sarıcaova köyü çevresindeki ormanda karadan yangını müdahale eden ekiple birlikte şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesi sonucu alevlerin ortasında kalarak 5’i AKUT gönüllüsü 9 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Eyüp Dereli’nin şehit olduğu haberi, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde oturan Salih ve Habibe Dereli çiftine verildi.

Oğullarının orman yangınında şehit olduğunu öğrenen Dereli çifti ile şehidin ikizi Faik Dereli, eşi Eda Dereli gözyaşlarına boğuldu.

5 YIL ÖNCE ORMANCI OLMUŞ

Şehir Eyüp Dereli’nin, daha önce belediyede dozer operatörlüğü yaptığı ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi nedeniyle orman teşkilatına geçiş yaptığı öğrenildi.

Şehit Eyüp Dereli’nin babaevinin olduğu Çamlıca Mahallesi’ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. İkiz kardeşi Faik Dereli, gözyaşlarıyla taziyeleri kabul ederken, Eyüp Dereli’nin ağaçları ve ormanı çok sevdiğini, görevini bu nedenle gururla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Şehit Dereli için ikindi namazının ardından kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze namazı kılınacağı ve Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verileceği belirtildi.