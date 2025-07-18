Eskişehirli esnafın dükkan önündeki kirliliğe bulduğu çözüm etkili oldu

Eskişehir'de esnaf bir kadın, kendi dükkanının önünde sık karşılaştığı kirliliğe duyarsız kalamadı, bulduğu çözüm yöntemiyle dikkat çekti...

Eskişehir'de Vişnelik Mahallesi, Öğretmenler Caddesi'nde bulunan bir kuaför işletmesinin duvarında asılı olan uyarı yazısı dikkat çekti. Duvara asılan yazıda, "Dükkan önlerine tükürmeyin. Yerlere izmarit atmayın" şeklinde ifadeler yer aldı.

UYARI YÖNTEMİ ETKİLİ OLDU

Çevre esnafı Döne Ulusoy, bu uyarı yazısını asarak konuyla ilgili rahatsızlıklarını ifade etti. Her sabah iş yerinin kapısının önünde balgam, izmarit, atık maddelerle karşılaştığını belirten Döne Ulusoy, bu uyarı yönteminin etkili olduğunu söyledi.

''HER SABAH DÜKKANIMI AÇTIĞIMDA BİR BALGAMLA KARŞILAŞIYORDUM''

Esnaf Döne Ulusoy konuyla ilgili açıklama yaparak, "Her sabah dükkanımı açtığımda bir balgamla karşılaşıyordum. Sigara izmaritleri, kola kutuları vardı. İnsanları temizlik konusunda uyarmak istedim. Astığım yazı biraz işe yaradı.

''YAZIYI ASTIĞIMDAN BERİ TÜKÜRÜK GÖRMEDİM''

En azından yazıyı astığımdan beri tükürük görmedim. Sokakta yürürken astığım yazıyı görenler, ‘Siz mi yazdınız?' diyor. ‘Keşke ön tarafa assaydınız' dediler, ama ön tarafta insanlar yukarı bakmadıkları için ben de karşıdan gelenler görsün diye öyle bir yere yazdım" dedi.