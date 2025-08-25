Fatma Şahin'in güldüren sitemi: Bisiklet yolu yaptık kullanan yok

Türkiye'nin başarılı belediye başkanlarından biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, denetimlerini sürdürüyor.
Görevlilerle birlikte sokak sokak gezen Şahin, şehre kazandırılan bisiklet yolunu kullanan bir gencin önünü kesti.
GENCİ ÖPÜP TEBRİK ETTİ
Şehre 100 kilometre bisiklet yolu kazandırdıklarını fakat yeterince kullanılmadığını söyleyen Şahin, genci öperek tebrik etti.
Kısa süreli sohbette eğlenceli anlar yaşanırken Şahin, videoyu sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Biraz da sitem eden Şahin, bisiklet yolunun daha fazla kullanılmasını istedi.
"YETERİNCE KULLANILDIĞINI GÖRMÜYORUM"
Şahin paylaşımında, "100 binden fazla bisiklet dağıttık, 100 km. bisiklet yolu yaptık ama hala yeterince görmüyorum kullanıldığını yeşil ulaşımın. Evladımız herkese örnek olsun." ifadelerini kullandı.