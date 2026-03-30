Filipinli Angela aşkı için Çanakkale'ye geldi

Çanakkale'de yaşan Sacit Uslu'nun hayatı, oynadığı bilgisayar oyunuyla değişti.

Oyun sırasında Filipinli Angela Narciza ile tanışan Sacit Uslu, sosyal medya hesabını istedi.

Filipinli Narciza'nın sosyal medya hesabını gören Uslu'nun hoşlantısı zamanla aşka döndü.

İkili arasındaki aşk, Çanakkale Ezine'de yapılan düğünle taçlandırıldı.

"KOCAMIN VİDEOLARINDAN ETKİLENDİM"

Yabancı gelin Angela Narciza, tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"Eşim Sacit Uslu ile internette tanıştık. Çok yakışıklı fotoğrafları vardı. Çok hızlı aşık oldum. Sacit bana ilk merhaba mesajını attığında ben de ona merhaba dedim.

Sosyal medya hesabında mesajlaşmaya başladık. Bir süre sonra Sacit bana gitar çalarken video attı. Şimdiki kocamın o videolarından çok etkilendim.

Şimdi farklı bir kültür, hava ve Türkiye çok güzel. Ben Türk düğünlerini, insanlarını ve yemeklerini çok beğendim."

"BAŞTAN PAS VERMEDİ"

Filipinli eşi Angela ile bilgisayar oyununda tanıştığını söyleyen Sacit Uslu, "Duygusal zamanlarım vardı benim başka bir ilişkiden dolayı. Bilgisayar oyunlarına sarmıştım. Bir oyunda tanıştık kendisiyle. Ben baştan erkek sanıyordum.

Sniper oluyordu, attığını da vuruyordu. Çok iyi falan. Sonra oyun içinde mesaj gönderdim arkadaşlık isteği. Bro falan diyordum hatta. En son dayanamadı 'I am sis' dedi bana.

Ben kadınım falan, inanmadım. Sosyal medya hesabını istedim. Verdi, oradan ekledim. Hani baktım güzel böyle çekik gözlü falan. Bir anda öyle hoşlanmaya başladım ama baştan pas vermedi.

Ben de baktım gitar falan çalıyor resimlerinden. Onu etkilemek için kendi gitar videolarımı gönderdim. Öylelikle o da yavaş yavaş etkilendi." dedi.

"TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI"

Farkılıklar olmasına rağmen beraber aştıklarını belirten Uslu, "Biraz daha tabii başka kültürler, başka ülkeler başta biraz yabancı karşıladı. Sonradan her şeyin fotoğrafını gösterdim, her detayın videosunu gösterdim.

Yavaş yavaş o da ısındı. Ondan sonra tabii maddi durumlar, pandemi falan girdi araya. Daha sonra işte geçen sene artık maddiyat durumunu da aşıp gittim Filipinler'e.

Yaşımdan dolayı annem çok iyi karşıladı. 33 yaşındayım yani evlendirme derdi, tipik Türk kadını bilirsiniz, yadırgamadı. Angela'yı görünce daha çok mutlu oldu, beğendi. Çok güler yüzlü, çok sempatik.

İngilizce üstünden konuşuyoruz, ortak dil olarak. Biraz Filipince, Tagalog öğrendim onun sayesinde. O da Türkçe öğrendi. Düğünümüz var, heyecanlıyız, mutluyuz." ifadelerini kullandı.