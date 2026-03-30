Düzce’de Off-Road tutkunları karla buluştu, adrenalini doruğa taşıdı

Düzce’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaşırken Off-Road tutkunları, bu doğal parkuru fırsata çevirdi. Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki Sinekli Yaylası’na çıkan kulüp üyeleri, karın üzerinde sürüş deneyimi yaşayarak adrenalini doruğa taşıdı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığını belirterek, “Bugün burada Dümerang grubumuz ve öğrencilerimizle birlikte adrenalin dolu bir gün geçiriyoruz.” dedi.

OFF-ROAD, KULÜP ÜYELERİ İÇİN BİR TUTKU

Albayrak, Off-Road’un kulüp üyeleri için bir zorunluluk ve tutku olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Sabah kahvaltısı bir insan için ne kadar önemliyse, her hafta sonu Off-Road bizim için öyle bir şey. Etaplar zorlu, özellikle bugün büyük araçlarımızla geldiğimiz bu etap oldukça sert ve karla kaplı. Her araç bu koşullarda ilerleyemiyor, bu yüzden büyük araçlarımızla buradayız.

Katılımcılar, karla kaplı yolda araçlarını ustalıkla kullanarak hem eğlendi hem de heyecan dolu anlar yaşadı. Etkinlik, Off-Road severler arasında dayanışmayı pekiştirirken, doğa ile iç içe unutulmaz bir deneyim sunmayı sürdürdü.