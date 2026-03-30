Trabzon’un 'Junior Kasap'ı sosyal medyanın gözdesi oldu

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaşayan Melih Cansız, okul çıkışı ve tatil günlerinde babasının kasap dükkanına giderek et doğrama, kıyma çekme ve sipariş hazırlama gibi işlerde aktif rol alıyor. Üzerinde “Junior Kasap” yazılı önlüğüyle müşterilerle iletişim kuran Melih, sempatik tavırları ve çalışkanlığıyla hem müşterilerin hem de sosyal medya takipçilerinin sevgisini kazandı.

Melih’in sosyal medyada paylaşılan videoları kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve küçük yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesi oluştu.

HEM KASAP HEM DE BİLİM İNSANI OLMAYI HAYAL EDİYOR

Melih Cansız, gelecekte teknoloji alanında bilim insanı olmayı hedeflediğini belirterek, şunları söyledi:

Okula gitmeyi seviyorum. Boş zamanlarımda babama yardım ediyorum. 7 yaşında başladım, şimdi yaz tatillerinde hep dükkandayım. Belki hem kasaplığı hem de bilim insanlığını bir arada yapabilirim.

BABA MEHMET CANSIZ: "GELENLER MELİH'İ SORUYOR"

23 yıldır kasaplık yapan baba Mehmet Cansız, oğlunun küçük yaşta kasaplıkla ilgilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Okulunu da okusun ama elinde bir mesleği olsun istedim. Yaz tatillerinde yanıma gelerek önlüğünü giyiyor ve siparişleri hazırlıyor. İnsanlar Melih’i soruyor. Küçük ama çok iş yapıyor.

Melih, köfte ve kuşbaşı hazırlayabiliyor, ancak babasının güvenliği için kemikli etleri makinede yapmasına izin verilmiyor. Küçük kasap, hem mesleğe merakı hem de sosyal medyadaki popülerliği ile Trabzon’da adından söz ettirmeye devam ediyor.