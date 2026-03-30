Karaburun’da balıkçı kayalıklardaki dev ahtapotu elleriyle yakaladı

İzmir’in Karaburun ilçesinde, Mordoğan Balıkçı İskelesi sahilinde kayalıklar arasında dev bir ahtapotu fark eden balıkçı, elleriyle yakalamaya karar verdi. İlk denemesinde başarılı olamayan balıkçı, azimle ikinci girişimde ahtapotu sıkıca kavrayarak suyun dışına çıkarmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Balıkçının çıplak elleriyle gerçekleştirdiği bu dikkat çekici av, içerik üreticisi Emrah Balcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü ve izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DOĞAL YETENEK VE SABIR İŞ BAŞINDA

Balıkçının kayalıklar arasında sergilediği beceri ve sabır, doğa ve deniz meraklılarının takdirini topladı. İzleyiciler, ahtapot avının zorluğu ve balıkçının cesareti karşısında hayranlıklarını dile getirdi.