Fotokapana yansıyan sevgi dolu anlar: Anne ve yavrularının kar keyfi

DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatını izleme ve koruma çalışmaları kapsamında ülkenin dört bir yanına fotokapanlar yerleştiriyor. Bu çalışmalar sayesinde, doğanın gizemli sakinleri doğal ortamlarında görüntülenerek izlenebiliyor.

ANNE AYI İLE YAVRULARININ NEŞELİ ANLARI

DKMP 12. Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan bir fotokapan, doğanın en sıcak anlarından birini kaydetti. Anne ayı ve iki yavrusu, karla kaplı ormanda oyun oynarken kameralara yansıdı. Neşeyle yuvarlanan, karın tadını doyasıya çıkaran sevimli ayı ailesinin görüntüleri, DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından “Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de bu neşeye ortak olmak düşüyor” notuyla paylaşıldı.

Bu sevimli kareler, doğanın büyüleyici dünyasına dair unutulmaz bir anı sunarken, yaban hayatının korunmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.