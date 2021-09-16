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- Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Sarı-kırmızılılar Avrupa arenasında!
Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Sarı-kırmızılılar Avrupa arenasında!
Galatasaray, bu akşam Lazio'yu yenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Maçı bekleyen futbolseverler ise "Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 14:46
- Güncelleme : 16.09.2021 - 14:47
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Lazio karşısında puan peşinde olacak.
Evinde Lazio'yu yenmek isteyen sarı-kırmızlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne kayıpsız devam etmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek.
Seyircisi karşısında goller bulmak isteyen Galatasaray maç saatini beklemeye başlarken, futbolseverler ise "Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu? İşte ayrıntılar..
GALATASARAY-LAZİO MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
- Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil
- Lazio: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak.