Haberler

Yaşam Haberleri

Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Sarı-kırmızılılar Avrupa arenasında!

Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Sarı-kırmızılılar Avrupa arenasında!

Galatasaray, bu akşam Lazio'yu yenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Maçı bekleyen futbolseverler ise "Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor.