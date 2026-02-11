Gaziantepli depremzede, el sanatlarıyla hayata tutundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlere, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan Feyza Say’ın evi, ağır hasar gördü.

Eşi Mehmet Say ve dört çocuğuyla birlikte depremin yıkımını yaşayan Say, birçok yakınını kaybetti. Yaşadığı kayıplar ve tanık olduğu manzaralar nedeniyle derin bir travma geçiren Say, depremin ardından Gaziantep’te yaşayan ailesinin yanına taşınma kararı aldı.

TRAVMAYI ATLATMAK İÇİN KURSA BAŞLADI

Deprem sonrası psikolojik olarak zor günler geçiren Say, komşusunun tavsiyesi üzerine Şahinbey Belediyesi Selçuklu Gençlik Merkezi’nde açılan el sanatları kursuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık” projesine katkı sunulan kursta; kumaş parçaları, karton ve cam şişe gibi atık malzemeler geri dönüşümle çanta ve dekoratif ürünlere dönüştürülüyor.

Eğitmen Pınar Çakallı’nın desteğiyle üretime başlayan Say, el emeği ürünlerle hem yeni bir uğraş edindi hem de yaşadığı acıları hafifletmeye başladı.

"O GÜNLERİ UNUTAMIYORUM"

Deprem anını ve sonrasını anlatırken duygulanan Feyza Say, yaşadığı korkunun hâlâ hafızasında taze olduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin cenazelerine tanıklık ettiğini ifade eden Say, o günlerin etkisini uzun süre üzerinden atamadığını söyledi. Çocuklarının da psikolojik olarak etkilendiğini dile getiren Say, Gaziantep’in Araban ilçesinde yaşayan annesinin yanına sığınarak süreci atlatmaya çalıştıklarını aktardı.

"EL SANATLARI BANA İYİ GELDİ"

Yaşadığı travma sonrası tedavi gördüğünü belirten Say, doktorunun tavsiyesiyle el işiyle uğraşmaya başladığını söyledi.

Kurs sayesinde zihnini meşgul ettiğini ve kendini daha iyi hissettiğini anlatan Say, “El sanatını çok seviyorum. Burada arkadaşlarım var. Artık toparlanmaya başladım.” dedi.

EĞİTMENİNDEN DESTEK

Kurs eğitmeni Pınar Çakallı da atık malzemelerle geri dönüşüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, her yaştan kursiyerin bulunduğunu söyledi.

Feyza Say’ın kursa ilk geldiğinde oldukça zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Çakallı, zamanla olumlu gelişmeler yaşandığını kaydetti. Çakallı, “Üretmeye başladıkça kendine güveni arttı. Artık hem mutlu hem de daha güçlü.” diye konuştu.