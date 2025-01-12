Gaziantep'te babasına destek olmak için işe başlayan Kadir Kanalıcı, şimdilerde kürek ihracatçısı

İHA

42 yaşındaki Kadir Kanalıcı, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Direkçi Pazarı'nda ahşap ustası olan babasına yardımcı olmak için henüz 13 yaşındayken okuldan arta kalan vakitlerde kürek atölyesinde çalışmaya başladı.

Kanalıcı, mesleğinde önce kalfa, ardından ustalığa terfi etti.

Mesleğini yıllardır özveriyle yürüten Kanalıcı, teknolojiyle beraber eskiye dönük birçok mesleğin son demlerini yaşandığı bildirdi.

AVRUPA ÜLKELERİNE DE İHRACAT YAPIYOR

Bu süreçte ekmek küreği yapımını sürdürerek Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin 81 ilindeki fırıncılara ve Avrupa ülkelerindeki pizza üretimi yapan restoranlarına gönderen Kanalıcı, baba mesleği sayesinde ustalığını sürdürüyor.

Çeşitli boy ve modellerde yaptığı kürekleri yurt içindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa ülkelerindeki müşterilerine pazarlayan Kanalıcı, ekmek küreğinin fırıncılarının vazgeçilmez gereci olduğunu belirtti.

Yaptığı kaliteli ve dayanıklı ekmek küreklerini Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine gönderdiğini ifade eden Kanalıcı, Gaziantep'te fırıncılara bağlı olarak halen günümüze kadar gelen ekmek küreği yapma mesleğinin her geçen gün değer kazandığını belirtti.

"YAKLAŞIK 12 YIL BU MESLEĞE ARA VERDİM"

Uzun yıllardır uğraş verdiği baba mesleğine sevdalı olduğunu belirten Kanalıcı, şöyle konuştu:

Bu mesleğe çocukken babamın yanında başladım. 15 yıl bu işi yaptıktan sonra yaklaşık 12 yıl bu mesleğe ara verdim. Daha sonra ise farklı işlerle uğraştım. Sonra tekrar baba mesleğine başladım ve 5 yılda devam ettiriyorum. Gaziantep'te genelde okuldan sonra çocuklar babaların yanında çalışır. Biz de bütün zamanımızı babamızın atölyesine geçiriyorduk. Mesleğe bu şekilde başladık. Mesleği öğrenmemiz yıllar sürdü. Askere gidip geldikten sonra 25 yaşına kadar bu mesleği yaptım. Aralıksız 15 yıl bu mesleği yaptım. Askerden sonra İstanbul'a gittim ve mesleğe ara verdim. İstanbul'un yoğunluğu ve stresi beni çabuk yordu, tekrar Gaziantep'e gelip babam mesleğini sürdürmek istedim ve işimi yeniden kurdum.

Babasının mesleğini sürdürmekten gurur ve onur duyduğunu belirten Kanalıcı, baba mesleğini devam ettirmenin kendisine ayrı bir güç verdiğini kaydetti.

"ELEKTRİKLİ VE DOĞALGAZLI FIRINLARA DA KÜREK YAPIYORUZ"

Yaptığı kaliteli ve dayanıklı kürekleri Almanya başta olmak üzere Fransa ve İtalya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine göndererek ürünlerini sattığını belirten Kanalıcı, son olarak şu sözleri sarf etti: