Gaziantep'te bakırcılık mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar

İlkokulu bitirdikten sonra Gaziantep'in tanınmış bakırcı ustalarından İmam ustanın yanında bakırcılık mesleğini öğrenen 65 yaşındaki Recep Hançerkıran, 1976 yılında çıraklık yaparak bakırcılık mesleğine ilk adımını attı.

Henüz 12 yaşında el işçiliğiyle bakır üretimine başlayan Recep Hançerkıran'ı 9 yıl sonra kardeşi Salman Hançerkıran da (51) izledi.

BAKIRCILIK MESLEĞİNİ YAŞATIYORLAR

Yıllarca çıraklık, işçilik ve kalfalık yaparak bakır üretiminin inceliklerini öğrenen ve ardından usta olan Recep ve Salman kardeşler, çocukken öğrendikleri bakırcılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

MESLEKTE YARIM ASRI GERİDE BIRAKTILAR

Meslekte birçok kişiyi yetiştiren Recep ve Salman kardeşler, bakırcılık mesleğinin devam etmesi için mücadele veriyor.

Yıllardır aynı atölyede çalışarak mesleklerini sürdüren Recep ve Salman kardeşler, meslekte yaklaşık yarım asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

Yıllardır tüm zorluklara rağmen bakır üretimine devam eden Recep ve Salman kardeşler, el işçiliği mesleklerinin yaşaması için verdikleri mücadeleyi anlattı.

SEKTÖRDE ÇALIŞACAK İŞÇİ BULAMIYORLAR

Teknolojinin gelişmesi ve meslekte eleman yetişmemesi nedeniyle zorluk yaşamaya başladıklarını ifade eden Recep ve Salman kardeşler, mesleklerini genç nesillere aktararak yaşatmak istediklerini dile getirdiler.

Bakırcılık mesleğini ölene kadar sürdüreceklerini belirten Recep ve Salman kardeşler, bu zamana çok sayıda çırak yetiştirdiklerini ancak şu an en büyük sıkıntılarının sektörde çalışan işçi bulamamak olduğunu aktardılar.

"BU İŞİ SEVDİĞİM İÇİN DAHA GÜZEL ÜRENLER YAPMAYA BAŞLADIM"

Bakırcılık mesleğine 1976 yılında başladığını belirten Recep Hançerkıran, "Bakırcı ustası İmam ustam vardı, onun yanında mesleğe başladım. İşi İmam ustadan öğrendim. Mesleği öğrendikten sonra başka ustamızın yanında çalışmaya başladım. Kendimi geliştirerek ilerledim. Bu işi sevdiğim için daha güzel ürünler yapmaya başladım. Daha sonra kardeşimi yetiştirdim.

Kardeşim de benim eksikliğimi hissettirmeyen bir usta oldu. Mesleğimizi sevdiğimizden dolayı kardeşimle birlikte yaptığımız ürünlerimiz kalitelidir. Hep birinci sınıf ürünler yaptık. Zevk alarak çalışıyoruz. Mesleği daha da ileriye taşımak istiyoruz. Kardeş ilişkilerimiz de iyi olduğu için bu zamana kadar geldik. Fakat maalesef bizlere sahip çıkan yok. Bakırcı ustalarına sahip çıkılmasını ve mesleğimizin yaşatılmasını istiyoruz" dedi.

"40 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYORUM"

Yaptıkları ürünlere olan ilgiden çok memnun olduklarını ancak mesleği devredecekleri genç kuşağın olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Salman Hançerkıran ise, "Ben 1985 yılında ilkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. İki yıllık çıraklık eğitiminin ardından ağabeyimin yanında bu mesleği öğrendim. Daha sonra kalfa oldum. 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Aynı zamanda Bakırcılar ve Sedefçiler Odası'nda usta öğretici olarak çalışıyorum. Yıllardır ağabeyimle birlikte mesleğimi çok severek yapıyorum ve el emeği bitmesin istiyorum. El emeğinin bitmemesi için de mücadele etmek gerekiyor" diye konuştu.