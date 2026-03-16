Gazzeli Meryem’in hayali gerçek oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

İsrail ablukası altındaki Gazze’de dünyaya gelen ve annesi Türk, babası Filistinli olan 14 yaşındaki Meryem Yılmaz Jarada’nın Türkiye’ye uzanan hikâyesi, umut dolu bir buluşmayla taçlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen Meryem, hayalini kurduğu görüşmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYA ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Meryem’in annesi Kevser Yılmaz Jarada, İsrail’in 2023 yılında Gazze’ye yönelik saldırılarından kısa süre önce beyin tümörü tedavisi için Ankara’ya getirilmişti. Annesinden ayrı kalan Meryem ise babası ve kardeşleriyle birlikte Gazze’de bombardıman altında yaşam mücadelesi verdi.

Annesine kavuşabilmek için uzun süre girişimlerde bulunan genç kız, 2025 yılında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyen bir video yayımladı. Bu çağrı üzerine Türk yetkililer harekete geçerek Meryem ve kardeşlerinin Türkiye’ye getirilmesini sağladı.

TBMM'DE DUYGUSAL BULUŞMA

Meryem’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali, 11 Mart’ta gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gerçek oldu.

Hasan Turan, Meryem’i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşturduklarını belirterek görüşmenin oldukça sıcak bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti:

Cumhurbaşkanımız, Meryem’in çektiği videoyu izlediğinde mutlu oldu ve gülümsedi. Ona güzel sözler söyledi ve ‘İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak’ diyerek dua etti. Meryem’in yüzündeki gülümseme bizi de mutlu etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEK İSTİYORDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Meryem Yılmaz Jarada, Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür etti:

Cumhurbaşkanımız bizi Gazze’den çıkardı. Çok şükür annemle sağ salim kavuşabildik. Bugün Cumhurbaşkanımızla ilk kez buluştum ve ona teşekkür ettim. Türklere çok teşekkür ederim. Allah Gazzeli çocukları ve insanları kurtarsın.

GAZZE İÇİN DUALARIMIZ SÜRÜYOR

Meryem’in annesi Kevser Yılmaz Jarada da çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek Gazze’deki insanlar için dua ettiklerini söyledi:

Rabb’im Gazze halkına selamet ve kurtuluş nasip etsin. Meryem’in en büyük isteği Cumhurbaşkanımızı görüp teşekkür etmekti. Ona ‘dede’ diye hitap ediyor ve çok seviyor. İnşallah İslam âlemi ve Gazze halkı için güzel günler gelecek.