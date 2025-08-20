Gemilerde takılan siyah yüzüğün nedeni bakın neymiş…

Dev yolcu gemileri, yalnızca tatilciler için değil, aynı zamanda çalışanları için de bambaşka bir dünya barındırıyor. Günlerce süren seferlerde binlerce yolcuyu ağırlayan bu dev yapılar, aslında görünmeyen pek çok sır ve işaretle dolu.

Eski bir yolcu gemisi çalışanının yaptığı açıklamalar, denizcilik dünyasının perde arkasına dair şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkardı.

Yolcu gemilerinde görev yapan bazı çalışanların taktığı siyah yüzük, aslında sıradan bir aksesuar değil. Görünüşte masum bir takı olan bu yüzüğün, gemi personeli arasında gizli bir mesajlaşma aracı olarak kullanıldığı iddia edildi.

ANLAMI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Eski gemi çalışanı Lucy, siyah yüzüğün yolcu gemisi şirketleri tarafından belirlenmiş resmi bir kod olmadığını, ancak seks düşkünü topluluk üyelerinin gizlilik amacıyla kullandığı bir işaret olduğunu söyledi.

Lucy, yüzüğün anlamını ilk kez bir gemi spa merkezinde çalışırken öğrendiğini ve "seks yapmak istiyorum/ sekse hazırım" mesajı olduğunu anlattı.

Lucy’ye göre siyah yüzük de bu toplulukta kullanılan sembollerden biri. Ancak bu işaretin her zaman aynı anlama gelmediğini, bazen sadece bir “moda tercihi” olarak da değerlendirilebileceğini vurguladı.