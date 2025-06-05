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AA

Kurban Bayramı'nın coşkusu yaklaşıyor...

Sıkı pazarlık sonucu, ibadetlerin yerine getirilmesi amacıyla satın alınan kurbanlık hayvanlar, sahiplerinden kaçarak, her sene olduğu gibi, bu sene de renkli görüntülere sebep oldu.

KURBANLIK HAYVAN DENİZE ATLADI

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.

BALIKÇI KULÜBESİNE GİRDİ

Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkarak barınaktaki bir balıkçı kulübesine girdi.

Kulübenin kapıları kapatılarak içeride tutulan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Sahibi tarafından kamyonetin kasasına bindirilen kurbanlık, barınaktan götürüldü.

BURSA'DA KAÇAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN İŞ YERİNİN BAHÇESİNE GİRDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mesken Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık, Selçukbey Caddesi'ne indi.

Sahiplerinin yakalamaya çalıştığı büyükbaş hayvan, kovalamaca sırasında bir iş yerinin bahçesine girdi.

BİR SÜRE SONRA PARKTA YAKALANDI

İş yerinin bahçesindeki saksıları ve su şişelerini deviren kurbanlık, bir süre sonra sıkıştırıldığı parkta sahipleri tarafından yakalandı.

Kurbanlığın mahalle arasındaki kaçma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.