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AA & Ensonhaber

Göç yollarının zarif yolcuları olan leylekler, baharın gelişini müjdeleyen göç yolculukları sırasında Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Karacalar köyü girişindeki bir tarlada mola verdi.

Uzak diyarlardan gelerek daha sıcak bölgelere doğru süzülen leylekler, yeşermeye başlayan tarlada kısa süre dinlenerek gökyüzüne karşı muhteşem bir manzara oluşturdu. Bir araya gelen sürü, kanatlarını dinlendirip güç topladıktan sonra, göç yollarına kaldıkları yerden devam etti.

VATANDAŞLAR BÜYÜLEYİCİ ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Köy halkı, leyleklerin bu doğal yolculuğuna tanıklık ederken bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu eşsiz görüntüleri kaydetti. Tarlada mola veren leyleklerin gökyüzüne yükselerek süzülmesi ise izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Her yıl ilkbaharın başlangıcıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında görülen leylekler, göç yollarında verdikleri bu kısa molalarla, doğanın döngüsüne ve yaşamın sürekliliğine dair güçlü bir mesaj veriyor.