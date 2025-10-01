Göçmen kuşlar için Manyas’ta tehlike çanları

Türkiye'de kuraklık, göl ve barajlarda suyun çekilmesi ile sonuçlandı.

Balıkesir’in Manyas ilçesindeki Manyas Gölü’nde su seviyesinin düşmesi, göçmen kuşların yaşam alanlarını tehdit ederken, bölge halkı da tarım arazilerinin sulanmasında zorluk yaşıyor.

Türkiye'nin batısındaki Balıkesir ilindeki göl, kötüleşen kuraklık koşulları nedeniyle ciddi oranda azaldı.

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Bu azalma, göçmen kuşların yaşam alanlarını tehlikeye atarken, sulama için göle güvenen yerel çiftçiler için de zorluklar yaratıyor.