Gölköy Barajı tam kapasiteye ulaştı

Bolu’da son dönemde etkisini artıran yağmur ve kar yağışları, su kaynaklarına olumlu yansıdı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı, bu süreçte tamamen dolarak maksimum kapasitesine ulaştı.

Toplam 24 milyon metreküp su hacmine sahip olan baraj, özellikle Mudurnu ve Abant Deresi’nden gelen akışlarla besleniyor.

SU SIKINTISI BEKLENMİYOR

Barajdaki doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasıyla birlikte şehir genelinde içme suyu konusunda herhangi bir risk bulunmadığı ifade edildi. Uzmanlar, mevcut seviyenin önümüzdeki süreçte de Bolu’nun su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu vurguluyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tam kapasiteye ulaşan Gölköy Barajı’nın son durumu havadan da görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, hem bölgedeki su rezervinin gücünü hem de yağışların etkisini gözler önüne serdi.

DOĞAL DENGEYE KATKI

Yetkililer, barajın doluluk oranındaki artışın yalnızca içme suyu açısından değil, aynı zamanda bölgedeki ekolojik denge ve tarımsal faaliyetler için de önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekiyor.