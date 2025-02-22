Güneşi kaçırmayan Antalyalılar karlı dağ manzarasında yürüyüş yapıyor

DHA

Antalya'da düne kadar denize giriliyordu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından salı günü sabah saatlerine kadar özellikle gece hafif zirai don uyarısı verilen Antalya'da, sahil kesimlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düştü.

Gece saatlerinde yüksek rakımlı ilçelerden Korkuteli'nin Çomaklı mevkiinde sıcaklık eksi 14,6, Elmalı orman sahasında eksi 13,8, Gündoğmuş Bedan mevkiinde eksi 12,4 derece ölçüldü.

Sıcaklık; Döşemealtı ilçesinde eksi 1,3, Kepez ilçesinde 1,3, Konyaaltı ilçesinde 1,9, Muratpaşa ilçesinde en düşük 1,5 derece kaydedildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK 5 DERECE OLDU

Güneşli havanın yaşandığı kentte öğle saatlerinde sıcaklık yükseldi. Nem oranının yüzde 22, rüzgarın kuzey ve batı yönlerinden saatte 20 kilometreye kadar hızla estiği kentte hissedilen sıcaklık 5 derece oldu.

GÜNEŞİ KAÇIRMAYIP, KARLI DAĞ MANZARASINDA YÜRÜDÜLER

Rüzgarın soğuğu hissettirdiği Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Sahile gelenler, zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde yürüyüş yapıp, vakit geçirdi.