Güneydoğu kavruluyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

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Yaz mevsimi giderek etkisini daha da çok göstermeye devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde sıcaklıklar, dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, dün bazı merkezlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı.

EN YÜKSEK SICAKLIK ŞIRNAK'TA KAYDEDİLDİ

En yüksek değer ise 42,8 santigrat derece ile Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde kaydedildi.

Güçlükonak'ı, 41,8 derece ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi izledi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde ise termometreler 41,6 dereceyi gösterdi.

EN YÜKSEK SICAKLIKLARIN BULUNDUĞU BÖLGELER

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 41,3 derece, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise 41,1 derece sıcaklık kaydedildi.

Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok yerleşim yerinde 40 derecenin üzerine çıktığı gözlendi.

Dün en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer bazı merkezler ve değerleri ise şöyle sıralandı: