Günlerdir aradığı kedisi bulununca sevinç gözyaşlarına boğuldu

Ailesinden biri olarak kabul ettiği sağır Ankara kedisi Pars'ın kaybolmasının ardından günlerce kedisini arayan Zülfi Satar, günler sonra kedisine kavuştu...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası Zülfi Satar, ailesinden saydığı Ankara kedisi ''Pars'' isimli sağır kedisini 22 Haziran'da kaybetti. Günlerce gözyaşlarıyla çevreden yardım isteyerek, sokak sokak dolaşarak sağır olan kedisini bulmak için gezen Satar'ın çağrısı yanıtsız kalmadı.

GÜNLERCE KEDİSİNİ ARADI

Duyarlı bir vatandaşın günler sora Gölcük, Kavaklı Mahallesi'nde bulduğu Pars, sahibine teslim edildi. Günlerdir kedisini arayan Satar, bu defa sevinç gözyaşları döktü.

Zülfi Satar daha önce kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıklasa da Pars'ı bulan vatandaşın bu ödülü kabul etmediği ifade edildi.

Satar duygularını ifade ederek, "Şu an kelimeler ağzımda, dudaklarımda, yüreğimde. Yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Dün gece sabaha kadar uyumadım. Gelen ihbardan sonra sabaha kadar onu aradım.

Çok yeri aradım ama şu an ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. İnanın, anlatacak kelime yok. Bu duyguyu anlatmaya kelime yok. Çok özlemişim. O kadar mutluyum ki." dedi.

''YIĞILDIĞIMI HATIRLIYORUM EN SON''

Kedisinin kayıp haberi üzerine Adem Güven isimli vatandaşın kendisini aramasının ardından umutlarının yeşerdiğini ifade eden Zülfi Satar, "Bir heyecanla gittim. 'Abi hiçbir yerde arama, kedin bende' dedi. Haberlerden görmüş. Gittim, kediyi gösterdi. O an bilmiyorum, yığıldığımı hatırlıyorum en son. Çökmüşüm. Kediyi kucağıma getirmiş.

Ağlamak mı, hıçkırık mı, sevinç mi, mutluluk mu, nasıl bir şey olduğunu şu an hatırlamıyorum. Şu an hala titriyorum. Elim, ayağım hala titriyor. Ama kadar mutluyum ki." diye konuştu.

''ŞU AN DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARINDAN BİR TANESİ BENİM''

Kedisi Pars'ı aradığı süreçte Türkiye'nin dört yanından destek telefonları aldığını söyleyen Satar, "Sayenizde o kadar çok ihbar geldi ki. Çok kişi aradı. Ankara'dan bile arayan oldu. Bir kişi 'Kedin Ankara'ya gelmiş olabilir mi? Biz de bulduk aynısını' dedi. Dün birçok yere gittim. Değirmendere'ye gittim, İzmit'te birkaç yere gittim, cami avlularına gittim, hepsine baktım.

Fotoğraf atıyorlar. Fotoğraflarda gerçekten çok benziyor kediler birbirlerine. Canlı görmem gerekiyor, bu kokuyu almam gerekiyordu ama bu sabah bu kokuyu aldım. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından bir tanesi benim." şeklinde konuştu.

''HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİ YOK''

Zülfi Satar, kedisi Pars'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Veteriner hekime götürdüm. Herhangi bir problemi yok. Stresi biraz geçtikten sonra dış bakımı yapılacak. Dış bakımını yapıp, tüylerini, vücudunu temizleyip, aşısını yapıp ondan sonra evimize geçeceğiz. Dişinin bir tanesinde kırık var.

Kolay değil, kaç gündür sokaklarda. Vücuduna baktığınız zaman görürsünüz, herhangi bir eve alınmamış büyük ihtimalle, sokaklarda yaşamış. Evime de yakın bir yerde çıktı aslında." ifadelerini kullandı.

''BANA DELİ DİYORLAR''

Zülfi Satar, kedisini aradığı süreçte, sosyal medyada bazı olumsuz yorumlarla da karşılaştığını söyleyerek sözlerini noktaladı: "Hayvan sevgisi olmayan insanların o şekilde yorum yapmasına hiç üzülmüyorum gerçekten. İçinde hayvan sevgisi yoksa o yazdığı yorumun bence hiçbir anlamı yok. Bana deli diyorlar. 'Sen kediyi ne kadar çok seviyorsun?' diyorlar. Sevemez miyim? Hayvan sevmek güzel bir şeydir. Sonuçta bu da bir can. Evimizdeki çocuğumuz gibi.

''ÇOK ARAYAN OLDU''

Milyonlarca insan kedi bakıyor. Sevmeyebilirsiniz. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz, ben hiçbir şey demiyorum ama çok güzel yorum yapanlar da var. Çok arayan oldu. Çok duyarlı insanlar var. Dediğim gibi Ankara'dan, Eskişehir'den insanlar aradı.

Kocaeli'nin birçok ilçesinden, Gebze'den arayanlar oldu ama kedim Gölcük'te çıktı. Sayenizde, yapmış olduğunuz haber sayesinde birçok insan ulaştı bana. Hepsine buradan minnettarlıklarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."