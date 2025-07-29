Habur Sınır Kapısı'ndaki tır şoförleri rekor sıcaklıkla mücadele ediyor

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Silopi'de de yoğun hissediliyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan olumsuz etkileniyor.

SOCAKLIK 50 DERECEYİ GEÇTİ

Türkiye'de 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede, bugün sıcaklığın 49 derece olması bekleniyor.

IRAK'A MAL TAŞIYORLAR

Farklı illerden tırlarına yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştirmek için Habur Sınır Kapısı'na gelen şoförler, geçiş işlemleri için sıra bekliyor.

Bu süreçte araçlarını parka çeken sürücüler, kavurucu sıcaktan etkileniyor.

KLİMALARI UZUN SÜRE ÇALIŞTIRAMIYORLAR

Araçların klimalarını uzun süre çalıştıramayan sürücüler, sıcaktan korunmak için tırların ya da ağaçların gölgesine sığınıyor.

BAŞLARINA SU DÖKEREK SERİNLİYORLAR

Bazı sürücüler de başlarına su dökerek ya da ıslattıkları havluyu sararak serinlemeye çalışıyor.

"TERMOSA BUZ ATIYORUZ"

Tır şoförlerinden Yusuf Öden, yüksek sıcaklıklardan etkilendiklerini söyledi.

Sıcak hava nedeniyle çok fazla su tüketmek zorunda kaldıklarını ifade eden Öden, içtikleri suyun soğuk kalması için temin ettikleri buzu termoslarına attıklarını belirtti.

"ISLAK HAVLU İLE SERİNLİYORLAR"

Buldukları her gölgeye sığındıklarını anlatan Öden, "Serinlemek için genelde ıslak havlu kullanıyoruz. Suyla ıslattığımız havluyu kafamıza sarıyoruz, bu şekilde serinliyoruz. Aracımızın içini camlara perde çekerek biraz serin tutmaya çalışıyoruz. Araçlarımızda klima var ama etki etmiyor. Vantilatör var ama o da sıcak hava üflüyor." dedi.

"DAYANILACAK GİBİ DEĞİL"

Arif Çiçek de serinlemek için zaman zaman başlarına su döktüklerini belirterek, şunları söyledi:

Aşırı bir sıcaklık var, dayanılacak gibi değil. Arabaların klimaları pek fazla devreye giremiyor. Bu nedenle serinlemek için ya ağaçların gölgesine geçiyoruz ya da Silopi ilçe merkezine gidiyoruz.

KLİMA ÇALIŞSA AKÜ BİTİYOR

Ahmet Yaman da gölge alanlarda serinlemeye çalıştıklarını anlatarak, "Araçların klimasını en fazla bir saat çalıştırabiliyoruz çok fazla çalıştırdığımız zaman akü bitiyor, bu nedenle fazla çalıştıramıyoruz." diye konuştu.

"YEMEK YİYEMİYORUZ"

Fuat Çapan ise havanın çok sıcak olduğunu bu nedenle yemek yemekte bile zorlandıklarını belirtti.